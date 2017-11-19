В Керчи прошел Крестный ход

Сегодня в Керчи состоялось знаменательное для представителей православной веры событие – Крестный ход, посвященный столетнему юбилею исхода Белой армии из Крыма.

Крестный ход представляет собой торжественное шествие с большим крестом, иконами и хоругвями. В Керчи шествие началось на горе Митридат, возле Обелиска Славы, в самом центре города.

Участники мероприятия спустились по Митридатской лестнице к площади перед морским вокзалом, к памятному знаку «Ладья». Всего в Крестном ходе в Керчи участвовала около 100 человек, среди которых оказались представители духовенства, казаки и верующие жители города.

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По ходу шествия участники Крестного хода исполняли церковные песнопения, а проходящие мимо керчане останавливались, чтобы запечатлеть мероприятие на фото и видео.

Также в 15:00 часов в храме Архангела Гавриила (на центральном кладбище) будет представлена художественная экспозиция, посвященная памятной дате.

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