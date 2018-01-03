В Керчи прошел новогодний турнир по стрельбе из лука

Новый год – спортивный праздник. В преддверии наступления 2018 года в керченском детско-юношеском клубе физической подготовки состоялся турнир по стрельбе из лука.
Новогоднее соревнование по стрельбе из лука состоялось 30 декабря 2017 года на базе керченского стадиона им. 50-летия Октября.
В этот раз турнир был необычный: соревновались всего 2 команды. Против команды юных керченских лучников выступила команда родителей.
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Участникам состязаний необходимо было поразить как можно больше воздушных шаров.
Победителем турнира стала команда юных лучников, которые опередели команду родителей на 1 балл. Итоговый счет – 15:14.
Чемпионы конкурса по стрельбе из лука получили новогодние подарки от Деда Мороза, а проигравшие – утешительные новогодние сувениры.
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