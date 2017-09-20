В Керчи прошел Открытый Республиканский Турнир по пауэрлифтингу

В Керчи 16, 17 сентября поселке Героевское в пансионат Танцевальная Деревня прошел Открытий Республиканский Турнир “ВОСПОРО” по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа (с использованием и без использования специальной экипировки) .

На нашем турнире присутствовал почетный гость Козелева Алевтина Геннадьевна – генеральный секретарь Федерации пауэрлифтинга. 16 сентября у Козелева Алевтина был день рождение во время награждения спортсменов Иванов Александр поздравил Козелева Алевтина от лица федерации пауэрлифтинга Республики Крыма.

На наших соревнованиях учувствовала 8 кратная чемпионка мира по пауэрлифтингу в отдельном упражнении жиму лежа Крылова Ирина Борисовна МСМК (мастер спорта международного класса).

Так, в очередной раз, она выступила и взяла победу везде где можно. В упорной борьбе за первое место все увидели ее силу воли, железный характер и боевой настрой. Даже во время травмы на разминке, в результате которой началась тошнота и головокружение, она продолжила борьбу и получила заслуженную награду, которая стоила ей 307,5 кг в сумме(100-90-117,5) и 401,65 очков по Вилксу в категории до 52кг женщины без экипировки!

Спортсменка из Керчи Пикалова Светлана Спортклуб “Кентавр” установила рекорд Республики Крым который не могли побить 5 лет в жим лежа с использованием экипировки в весовой категории 72 кг с результатом 138,5 .

Переходящий кубок по троеборье с использование экипировки среди мужчин остался в Керчи.

В номинации жим лежа с использование экипировки среди женщин команда города заняла 2 место.

Результаты керченских спортсменов по пауэрлифтингу и жиму лежа

Троеборье экипа

Мужчины

Весовая категория 74 кг

1 место Главатских Борис Спортклуб “Воспоро-Металлург” результат в троеборье 560,0

2 место Кузнецов Артём Спортклуб “Проспорт” результат в троеборье 540,0

Весовая категория 83 кг

1 место Сапельников Евгений результат в троеборье 470,0

2 место Коротков Юрий Спортклуб “Воспоро-Металлург” результат в троеборье 420,0

Результаты абсолютного зачёта среди весовых категорий 53 – 120+ кг

2 место Главатских Борис Воспоро-Металлург” Рез-т по Вилксу 408,59 Сумма 460

3 место Кузнецов Артём Спортклуб “Проспорт” Рез-т по Вилксу 391,46 Сумма 540

Командное место среди весовых категорий 53 – 120+ кг

1 место Керчь 42 очка сумма 1990

Юниоры. Весовая категория 74 кг

1 место Пугачёв Олег Спортклуб ” Кентавр” ” Результат в троеборье 480,0

Женщины

Весовая категория 57 кг

3 место Конова Елена Спортклуб “Кентавр” Результат в троеборье 273,15

Жим лежа экипа

Мужчины

Весовая категория 74 кг

1 место Кузнецов Артём Спортклуб “Проспорт” Результат в жиме лежа 150,0

2 место Главатских Борис Спортклуб “Воспоро-Металлург” Результат в жиме лежа 130,0

Весовая категория 83 кг

3 место Сапельников Евгений результат в жиме лежа 130,0

Женщины

Весовая категория 57 кг

2 место Конова Елена Спортклуб “Кентавр” Результат в жим лежа 50,0

Весовая категория 72 кг

1 место Пикалова Светлана Спортклуб “Кентавр” Результат в жим лежа 138,5

Результаты абсолютного зачёта всех весовых категорий

1 место Пикалова Светлана Спортклуб “Кентавр” Рез-т по Вилксу 135,62 Сумма138,5

Командное место среди всех весовых категорий

2 место Керчь 24 очка сумма 195

Троеборье без экипа. Женщины. Весовая категория 72 кг

3 место Миллерова Валентина Спортклуб “Босфорский” Результат в троеборье 260,0

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Троеборье без экипа. Юноши. Весовая категория 66 кг

2 место Попов Александр Спортклуб “Богатырь” Результат в троеборье 382,5

3 место Чигирик Илья Спортклуб “Воспоро-Металлург” Результат в троеборье 337,5

Ветераны. Весовая категория 93 кг

3 место Лысенко Алексей Спортклуб “Кентавр” Результат в троеборье 480,0

Жим лежа без экипа. Мужчины.Весовая категория 93 кг

1 место Середин Артём Спортклуб “Воспоро-Металлург” Результат в жим лежа 145,0

Юноши.Весовая категория 66 кг

2 место Попов Александр Спортклуб “Богатырь” Результат в жим лежа 87,5

3 место Чигирик Илья Спортклуб “Воспоро-Металлург” Результат в жим лежа 80,0

Ветераны. Весовая категория 93 кг

1 место Лысенко Алексей Спортклуб “Кентавр” Результат в жим лежа 130,0

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