В Керчи прошел показ коллекций Валентина Юдашкина и других дизайнеров

В Керчи состоялось модное мероприятия – показ одежды от известного российского дизайнера Валентина ЮДАШКИНА. Совместно с мэтром российской моды свою коллекцию презентовал и известный стилист Александр РОГОВ.

Мероприятие такого масштаба для Керчи – настоящее торжество. Диско-холл «Камелот», ставший на вечер модельным подиумом, был наполнен зрителями. Атмосфера в заведении была соответствующая – много модной молодежи и керчан, интересующихся последними тенденциями.

Представленные в ходе показа модели вызывали положительные эмоции даже у самых искушенных модников, которые не могли оторвать глаз от вещей, сшитых с исключительным вкусом. Не меньший восторг вызвали показы других дизайнеров.

Зрители рукоплескали модельерам и еще долго не хотели расходиться.

Показ коллекций Валентина Юдашкина и других дизайнеров фото

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