В Керчи прошел турнир по баскетболу

В Керченском технологическом техникуме 19 апреля прошел городской турнир по баскетболу среди учащихся школ города. Соревнования были посвящены Дню освобождения Керчи.

Турнир, уже традиционно, был организован администрацией техникума в лице директора Владимира КРАСНОВА.

Проведение мероприятия также было поддержано директорами школ No11 – Людмилой МАНТУЛЕНКО, No12 – Сергеем НЕВЗОРОВЫМ, и No23 – Николаем КАТРУХОЙ.

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В турнире соревновались учащиеся 8—11—х классов. Победила команда МБОУ г.Керчи РК школа No 23.

Вторую позицию заняла команда Керченского технологического техникума, а на третьей расположились школы No 11 и No 12.

По мнению судей, в составе главного судьи – Сергея БИХОВЦА, секретаря – Виталия МИЛЮХИНА, судей – Алины Рыбы и Ульяны ПИСКОВОЙ, лучшим игроком стал Петр Бойченко (ГБПОУ РК «КТТ»)

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