В Керчи, 24 декабря, прошел седьмой открытый турнир по боксу, памяти тренера-преподавателя В.А. Волкова.

Участие в турнире приняли 88 спортсменов, входившие в команды из разных городов Крыма (Керчи, Джанкоя, Красноперекопска, Феодосии, Чистоплья, Щелкино, Ленинского), а так же команда из Краснодарского Края.

В ринг вышли как боксеры-новички, так и опытные спортсмены-юноши. Отличные бои провели Матвей Тишкин, Марк Бедаков, Тимур Пруница, Михаил Хохлаткин, Александр и Дмитрий Нечипас.

Поздравляем победителей и участников турнира, получивших неоценимый опыт участия в соревнованиях.

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