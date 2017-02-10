В Керчи прошел турнир по дартсу

9 февраля на базе образовательной площадки № 3 Керченского технического колледжа прошло соревнование по дартсу среди техникумов и колледжей города.

В турнире принимали участие 4 команды:

1. Политехнический Колледж

2. Керченский морской технический колледж

3. Технологический колледж

4. Медицинский колледж

Всего в турнире приняло участие более 30 юношей и девушек.

«Все участники показали достойный уровень. Видно что они готовились к соревнованию. В итоге все решила психология: кто меньше переживал, тот и победил», — прокомментировал игру главный судья турнира Александр Данильченко.

В этом турнире одержал победу Керченский политехнический колледж, спортсмены которого набрали 374 очка.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

