В Керчи прошел волейбольный турнир «Зимние встречи»

Турнир «Зимние встречи» стал первым шагом на пути к возрождению керченского волейбола.

В воскресенье, 5-го февраля, в керченском Дворце спорта «Судостроитель», прошел женский волейбольный турнир под названием «Зимние встречи». В турнире участвовало три керченские команды и одна команда из города Феодосия.

По свистку закончилась разминка команд, и с самой первой игры турнира команды показали свой серьезный настрой.

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Фаворитами турнира были две команды, которые и составили финальную пару. Это керченская команда «Максимум» и команда из Феодосии «Волна», которые показали профессиональную, жесткую, спланированную игру.

Керченские команды «Лицей искусств» и «Спартанки» получили необходимый опыт в играх с более сильными соперниками, проиграв «Максимуму» и «Волне» в полуфиналах. А в финале команда «Волна» одержала победу, обыграв «Максимум» в двух сета. Таким образом, команда из города Феодосии заслуженно стала первым победителем турнира «Зимние встречи».

Итоги турнира «Зимние встречи»

Полуфиналы

«Лицей искусств» — «Максимум» 0:2 (10:25, 15:25)

«Волна» — «Спартанки» 2:0 (25:17, 25:18)

Матч за 3-е место

«Спартанки» — «Лицей искусств» 2:0 (25:22, 25:18)

Финал

«Волна» — «Максимум» 2:0 (25:22, 25:18)

После игры журналист сайта KerchINFO.com задал несколько вопросов Виталию Кальченко, начальнику отдела физической культуры и спорта администрации города Керчи.

— Виталий Витальевич, что вы можете сказать о сегодняшнем волейбольном турнире «Зимние встречи»?

— В первую очередь хотел бы рассказать небольшую предысторию этого турнира. В городе Керчи уже более 20-ти лет не было развития взрослого волейбола. Представители — энтузиасты этого вида спорта решили аозродить у нас в городе турниры и соревнования по волейбол. И вот одна из таких «ласточек» возрождения в нашем городе, подчеркиваю, взрослого волейбола, это турнир среди женских команд «Зимние встречи».

— Скажите, кого мы обязаны поблагодарить за проведение этого турнира?

— Хотелось бы поблагодарить организаторов турнира — Ассоциацию спортсменов Крыма; Благотворительный фонд «Корсунь» и Керченскую городскую команду «Максимум», которая при поддержке Администрации города Керчи, организовали этот турнир и пытаются восстановить женский волейбол в нашем городе. Стоит отметить, что в этом турнире участие принимают 4 команды, и одна из этих команд приехала к нам из города Феодосии, то есть резонанс по этому турниру пошел, и к нам уже приезжают гости из Крыма.

— Чего вы хотите пожелать командам?

— Желаю успехов и больше побед!

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