В спортивном клубе «ProSport» прошла аттестация на ученическую степень по Айкидо. Она продлилась несколько дней. В аттестации приняло участие около 100 учеников.

Воспитанники клуба айкидо «Мусуби» 29 и 30 декабря проходят аттестацию (экзамен) на ученическую степень айкидо. Для того, чтобы ее получить юным спортсменам необходимо отлично владеть техникой.

Руководитель клуба, инструктор айкидо (4 дан) Новиков Сергей отметил, что «главное в айкидо — это самооборона и аттестация позволяет им проверить свои навыки».

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