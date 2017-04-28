В Керчи прошла игра «Что? Где? Когда?»

В Керчи состоялась игра «Что? Где? Когда?». Пять керченских команд сразились за кубок.
27 апреля в ресторане «Трюфель» прошла игра «Что? Где? Когда?». В трёх жарких поединках участники команд отвечали на вопросы из разных тематик.
В игре приняли участие пять команд: команда редакции KerchINFO.com, команда самых красивых девушек модельной организации «MegaPhotoDay», команда участников первого мужского конкурса красоты и таланта «Мистер Керчь 2017», сборная команда партнеров и почётных гостей
Дома культуры «Корабел» и команда зрителей.
Игра состояла из трёх туров: кубок Ржевского, тура на логику и кино-тура. Участникам пришлось хорошо «попотеть» над каверзными вопросами ведущего. А проводил игру профессиональный игрок «Что? Где? Когда?» Алексей Колесников.
Спешим порадоваться, что победу одержала команда редакции KerchINFO.com! Но отрыв был весьма невелик, что говорит о высокой подготовленности участников каждой из команд.
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