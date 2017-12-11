В Керчи прошла поэтическая «СТИХиЯ»

Прошедший субботний вечер в Керчи для многих стал днем вдохновения. В ДК «Корабел» прошел вечер современной поэзии «СТИХиЯ». Молодые поэты города озвучили свои произведения.

На творческой площадке встретились уже состоявшиеся поэты города и начинающие дарования. Свои стихи зачитали талантливые авторы Керчи – Елена ВЛАСОВА, Анна ЛОЖКИНА, Алексей КАСПЕР, Феликс ГЕЗОВ, Дмитрий МАКАРОВ и многие другие. Большинство выступающих – члены керченского литературного клуба «Депо Пегаса». Музыкант Юрий ШЕЛЕПО придал особого шарма поэтическому вечеру, исполнив несколько песен под гитару.

Организатором уже традиционного поэтического вечера выступил Иван КУЗНЕЦОВ. Он рассказал журналистам КерчьИНФО для чего проводят такие вечера и на что они направлены:

«Вечер «СТИХиЯ» проходит уже в 4 раз. Изначально мероприятие задумывалось, как площадка, которая дает возможность молодым поэтам почитать свои стихотворения. Одно дело это написать стихотворение и разместить его в интернете, а другое – не побоятся выйти на сцену и открыть себя перед публикой. В этом и вся концепция наших вечеров».

Также, Иван отметил, что все поэты не являются профессиональными чтецами. Внимание уделяется содержанию произведения.

Читайте: Керченские литераторы проводят поэтический турнир

Организатор проекта отдельно поблагодарил спонсоров мероприятия:

«Слова благодарности хочется выразить Михаилу Владимировичу ТАРАСЕНКО. Он в который раз помогает нам провести этот вечер. Благодаря ему у нас были качественные афиши. Он вообще принимает активное участие в культурной жизни города – помогает нашим молодым дарованиям чего-то достичь».

При поддержке меценатов в этом году был выпущен сборник современной поэзии керченских авторов «СТИХиЯ». В будущем планируется выпустить еще один тираж уже с новыми стихами. Это значимый шаг в развитии не только для керченских поэтов, но и для города.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

