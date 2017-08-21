В Керчи прошла торжественная церемония открытия Чемпионата по футболу

В Керчи состоялась торжественная церемония открытия III Чемпионата Премьер лиги по футболу. Чемпионат организован Крымским футбольным союзом.

Праздничное открытие Чемпионата состоялось на поле керченского стадиона имени 50-летия Октября. На мероприятии присутствовали высокопоставленные гости, среди которых Глава муниципального образования Николай ГУСАКОВ, Президент Крымского футбольного союза Юрий ВЕТОХА и Президент ФК «Океан» Олег КРИШТАЛЬ.

Открытие торжественной церемонии началось с выхода на поле воспитанников керченской детской спортивной школы, которые вынесли флаги 8 футбольных клубов Крыма, а также флаг Крымского футбольного союза.

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Далее на поле выбежали юные представители футбольной школы «Океанчик». Дети в возрасте 3-6 лет выпустили в воздух шары цветовой гаммы российского триколора. Кроме того, на мероприятии было зачитано приветственное слово Главы Республики Крым Сергея АКСЕНОВА.

«III Чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза — это важное событие в спортивной жизни Крыма. В чемпионате принимают участие ведущие футбольные команды полуострова. Крымский футбол успешно развивается, наши связи в этой сфере укрепляются и расширяются, как на российском, так и на международном уровне. В этом большая заслуга Крымского футбольного союза», — передал футболистам Сергей АКСЕНОВ.

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Также в своем приветственном письме Глава Республики Крым пожелал спортсменам успеха и новых спортивных достижений, а болельщикам – ярких впечатлений от талантливой игры любимых команд.

В ходе торжественного открытия состоялась церемония награждения. Почетными грамотами и памятными подарками были отмечены керченские тренеры и ветераны спорта. Особая благодарность была выражена руководителю футбольной школы «Океанчик» Татьяне БОГДЕЦКОЙ: Президент Крымского футбольного союза Юрий ВЕТОХА вручил Татьяне и ее маленьким воспитанникам ценный подарок – набор детских футбольных мячей.

Отметим, что в торжественном открытии Чемпионата приняло участие модельное агентство SigmaScouting Керчь.

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