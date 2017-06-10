В Керчи прошла творческая встреча с Ларисой Лужиной

В Керчи прошла творческая встреча с известной артисткой Людмилой Лужиной. Мероприятие состоялась в рамках киностраницы фестиваля античного искусства «Боспорские агоны-2017».

Общение со зрителем Лариса Лужина начала с воспоминаний: на экране появился отрывок из фильма «На семи ветрах».

После этого известная артистка продекламировала стихотворение Константина Симонова «Жди меня, и я вернусь». Это произведение в исполнении Ларисы Анатольевны заворожило и заставило затаить дыхание каждого присутствующего.

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В ходе встречи артистка вспоминала смешные истории из жизни, связанные с фильмом «На семи ветрах». Рассказывала о забавных случаях на первых встречах со зрителями и делилась впечатлениями о Керчи.

«Я здесь бывала ещё в советские времена. Это был конец 70-х. Рыба была потрясающая! Когда меня пригласили на «Боспорские агоны» в Керчь, я все отменила», — рассказывает актриса.

В целом, общение прошло на позитивной ноте в уютной атмосфере с искренними улыбками и словами благодарности от гостей.

После этого внимаю зрителей был представлен известный фильм с участием Ларисы Лужиной «На семи ветрах».

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