В Керчи прошла творческая встреча с Ларисой Лужиной

В Керчи прошла творческая встреча с известной артисткой Людмилой Лужиной. Мероприятие состоялась в рамках киностраницы фестиваля античного искусства «Боспорские агоны-2017».
Общение со зрителем Лариса Лужина начала с воспоминаний: на экране появился отрывок из фильма «На семи ветрах».
После этого известная артистка продекламировала стихотворение Константина Симонова «Жди меня, и я вернусь». Это произведение в исполнении Ларисы Анатольевны заворожило и заставило затаить дыхание каждого присутствующего.
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В ходе встречи артистка вспоминала смешные истории из жизни, связанные с фильмом «На семи ветрах». Рассказывала о забавных случаях на первых встречах со зрителями и делилась впечатлениями о Керчи.
«Я здесь бывала ещё в советские времена. Это был конец 70-х. Рыба была потрясающая! Когда меня пригласили на «Боспорские агоны» в Керчь, я все отменила», — рассказывает актриса.
В целом, общение прошло на позитивной ноте в уютной атмосфере с искренними улыбками и словами благодарности от гостей.
После этого внимаю зрителей был представлен известный фильм с участием Ларисы Лужиной «На семи ветрах».
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