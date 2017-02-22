В Керчи прошла внеочередная сессия

В Керчи прошла внеочередная 62 сессии городского совета 1 созыва. В повестке дня стоял лишь один вопрос.

Единственным вопросом на внеочередной сессии стал приём из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность Керчи берегоукрепительных сооружений.

Речь идёт о двух берегоукрепительных сооружениях, одно из которых площадью застройки 39006 кв.м, 1982 года постройки, расположенное в районе Аршинцево, а второе площадью застройки

5838, 4 кв.м., 1982 года постройки, расположенное в черте города.

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Следует отметить, что депутат от КПРФ Марина Милютина поинтересовалась за какие средства эти сооружения будут содержать, поскольку они далеко не в лучшем состоянии, а в бюджете данные расходы не прописаны.

Однако, по той причине, что представитель финансового отдела не присутствовал на сессии вопрос остался без ответа и был принят депутатами.

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