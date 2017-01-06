В Керчи уже традицией стало проводить «Рождественские встречи» в канун святвечера.

В этом году, в отличии от прошлого, не было казусов с электроэнергией и мероприятие удалось провести в ярко освещенном зале с большим количеством зрителей.

Присутствующих радовали своим творчеством вокально-хоровые коллективы города и вокалисты Детских музыкальных школ города. Среди них:

Вокальный ансамбль «Каприс» и хор «Кампанелла»

Вокальный дуэт — Александра Сахно и Дарья Волкова — ДМШ No1

Рената Яковлева — ДМШ No1

Вокальный ансамбль «Каприс» — ДМШ No1

Вокальный ансамбль младших классов «Дебют» — ДМШ No1

Антонина Нехме — ДМШ No2

Вокальный дуеэт — Ксения Машкова и Рената Яковлева — ДМШ No1

Анаит Хачатрян — ДМШ No2

Ксения Машкова — ДМШ No1

Изабелла Шенгур — ДМШ им. Р. Сердюка

Хор учащихся старших классов «Созвучие» — ДМШ No2

Хоровой коллектив «Кампанелла» — ДМШ No1

Зрители остались довольны тем, что смогли послушать любимые песни в исполнении юных талантов.

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