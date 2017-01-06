В Керчи уже традицией стало проводить «Рождественские встречи» в канун святвечера.
В этом году, в отличии от прошлого, не было казусов с электроэнергией и мероприятие удалось провести в ярко освещенном зале с большим количеством зрителей.
Присутствующих радовали своим творчеством вокально-хоровые коллективы города и вокалисты Детских музыкальных школ города. Среди них:
Вокальный ансамбль «Каприс» и хор «Кампанелла»
Вокальный дуэт — Александра Сахно и Дарья Волкова — ДМШ No1
Рената Яковлева — ДМШ No1
Вокальный ансамбль «Каприс» — ДМШ No1
Вокальный ансамбль младших классов «Дебют» — ДМШ No1
Антонина Нехме — ДМШ No2
Вокальный дуеэт — Ксения Машкова и Рената Яковлева — ДМШ No1
Анаит Хачатрян — ДМШ No2
Ксения Машкова — ДМШ No1
Изабелла Шенгур — ДМШ им. Р. Сердюка
Хор учащихся старших классов «Созвучие» — ДМШ No2
Хоровой коллектив «Кампанелла» — ДМШ No1
Зрители остались довольны тем, что смогли послушать любимые песни в исполнении юных талантов.