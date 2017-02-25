В Керчи прошли соревнования по боксу

Дворец спорта «Судостроитель» вновь принял соревнования по боксу. На турнир в Керчь приехали ребята из городов Крыма и Анапы.

В начале турнира, была объявлена минута молчания, чтоб почтить память воинов, погибших в горячих точках. После заиграл гимн Российской Федерации все спортсмены, судьи и гости турнира выровнялись на высоко поднятый флаг.

Во время турнира керченские боксеры показали свой профессионализм, не уступая ни в чем своим соперника. Некоторые бои доходили даже до крови.

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Турнир посетили представители администрация города Керчи: глава администрации Подлипенцев Владимир Валерьевич и советник главы администрации Пегашев Артем Владимирович.

Организаторы турнира вручили участникам турнира профессиональные боксерские перчатки, именные грамоты и медали. Победители получили кубки.

Керченские боксеры-победители турнира

Возвратная группа — юноши

Александ Нечипас

Дмитрий Нечипас

Абдульмамен Зинадин-Дзен

Возрастная группа — младшие юноши

Михаил Хохлаткин

Возрастная группа — юниоры

Арсэн Хайрулаев до 64 кг

Сергей Лапитан до 69 кг

Александр Китченко до 75 кг

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