В Керчи прошли соревнования по боксу

Дворец спорта «Судостроитель» вновь принял соревнования по боксу. На турнир в Керчь приехали ребята из городов Крыма и Анапы.
В начале турнира, была объявлена минута молчания, чтоб почтить память воинов, погибших в горячих точках. После заиграл гимн Российской Федерации все спортсмены, судьи и гости турнира выровнялись на высоко поднятый флаг.
Во время турнира керченские боксеры показали свой профессионализм, не уступая ни в чем своим соперника. Некоторые бои доходили даже до крови.
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Турнир посетили представители администрация города Керчи: глава администрации Подлипенцев Владимир Валерьевич и советник главы администрации Пегашев Артем Владимирович.
Организаторы турнира вручили участникам турнира профессиональные боксерские перчатки, именные грамоты и медали. Победители получили кубки.
Александ Нечипас
Дмитрий Нечипас
Абдульмамен Зинадин-Дзен
Михаил Хохлаткин
Арсэн Хайрулаев до 64 кг
Сергей Лапитан до 69 кг
Александр Китченко до 75 кг