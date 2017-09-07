В Керчи прошли соревнования по экстримальным видам спорта

В Керчи пользуются популярностью различные экстремальные виды спорта. На улицах города не редко можно встретить скейтеров, паркурщиков, роллеров и прочих. В рамках популяризации современных видов спорта в городе прошли соревнования среди скейтеров.

Сегодня, 7 сентября, на территории нового экстрим-парка в Керчи состоялись соревнования. Спортсмены сражались в трех экстримальных видах спорта.

Читайте: Крымские богатыри соревновались в Керчи на День России (фото)

Организаторами мероприятия выступила администрация Керчи во главе с Сергеем БОРОЗДИНЫМ и администрация ДЮКФП во главе с Олегом ЖМАКОЙ.

В данное мероприятия вошли три контеста: Game of S.K.A.T.E (старшая и младшая категории), Хиппи-Джамп (прыжок в высоту без доски), а также катание по парку.

В целом в соревнованиях приняли участие около 12 скейтеров, некоторые из которых с достаточно хорошим уровнем приехали показать себя из Феодосии.

Результаты состязания скейтеров читайте на сайте KerchINFO.com.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

