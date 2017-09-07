В Керчи прошли соревнования по экстримальным видам спорта

В Керчи пользуются популярностью различные экстремальные виды спорта. На улицах города не редко можно встретить скейтеров, паркурщиков, роллеров и прочих. В рамках популяризации современных видов спорта в городе прошли соревнования среди скейтеров.
Сегодня, 7 сентября, на территории нового экстрим-парка в Керчи состоялись соревнования. Спортсмены сражались в трех экстримальных видах спорта.
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Организаторами мероприятия выступила администрация Керчи во главе с Сергеем БОРОЗДИНЫМ и администрация ДЮКФП во главе с Олегом ЖМАКОЙ.
В данное мероприятия вошли три контеста: Game of S.K.A.T.E (старшая и младшая категории), Хиппи-Джамп (прыжок в высоту без доски), а также катание по парку.
В целом в соревнованиях приняли участие около 12 скейтеров, некоторые из которых с достаточно хорошим уровнем приехали показать себя из Феодосии.
Результаты состязания скейтеров читайте на сайте KerchINFO.com.
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