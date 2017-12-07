В Керчи прошли соревнования по волейболу

В спортивном зале Керченского технологического техникума (директор – В. Краснов),06 декабря прошел турнир по волейболу среди студентов 2-го курса.

Соревнования прошли по круговой системе, согласно правил FIVB.

В результате упорной однодневной борьбы, первое место завоевал дружный коллектив 921 группы (профессия – Слесарь по ремонту строительных машин. Мастер производственного обучения – Козлов Г.А.).

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Второе место – команда группы № 821 (профессия – повар, кондитер. Мастер производственного обучения – Рыбкина Е.В.), на третьем месте – группа № 521 (профессия – Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). Мастер производственного обучения – Ушакова И.В.)

Команда победителей выступила в следующем составе: Никита Трефилов, Никита Сафонов, Даниил Бердников, Валерий Лифарь, Алексей Самохвалов, Дмитрий Токарев, Артур Калюга, Анатолий Теремецкий.

Лучшим игроком турнира по единогласному решению судейской коллегии признан – Никита Трефилов. (921 группа)

Качественную подготовку, организацию и проведение соревнований обеспечила судейская бригада в составе – главного судьи Виталия Милюхина, секретаря – Сергея Биховец.



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