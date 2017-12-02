В Керчи прошло антикоррупционное заседание

В здании керченской городской администрации состоялось антикоррупционное заседание. На мероприятии присутствовал глава городской администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН, заместитель председателя горсовета Ольга СОЛОДИЛОВА, а также представитель Комитета по противодействию коррупции РК Евгения КОНСТАНТИНОВА и сотрудники правоохранительных органов.

Встреча работников муниципальной службы и представителей власти была приурочена Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается ежегодно (с 2003 года) 9 декабря.

Представитель Комитета по противодействию коррупции РК Евгения КОНСТАНТИНОВА рассказала о изменениях в законодательных документах РФ, касающихся деятельности государства по предупреждению, профилактике и пресечению коррупции.

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Так, например, муниципальные служащие обязаны предоставлять данные о своих доходах, доходах своего супруга; сообщать о случаях склонения работников муниципальной службы к взяточничеству и о случаях конфликта интересов, а также имеют ряд других обязательств.

«Получение подарков. В канун Нового года это очень актуально. Помните, что о подарках, стоимостью от 3 тысяч рублей и выше вы должны уведомить согласно установленному порядку…В случае необходимости есть возможность выкупить данный подарок. Кроме того, помните, что если подарок получен в связи с выполнением должностных обязанностей и не связан с протокольным поручением, то вы не имеете права принимать подобный подарок. Размер и стоимость подарка в данном случае не имеют значения», – разъяснила Евгения КОНСТАНТИНОВА.

Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов рассказали керченским муниципальным служащим о случаях нарушения антикоррупционного законодательства Российской Федерации, а также о применяемых к нарушителям наказаниях.

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