Вчера в дворце спорта «Судостроитель» прошло первенство города по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет. В соревнованиях приняло участие почти 100 молодых спортсменов.
Турнир является отборочным. Сформированная команда от города далее будет принимать участие в Первенстве Крыма по дзюдо 3-4 марта в Феодосии.
В турнире принимали участие команды от всех городских секций:
ДЮСШ-4, ДЮКФП, клуб «СЛАВА».
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«Идёт плановая подготовка детей. Все тренируются, готовятся к Крымскому первенству. Всем детям за участие дали грамоты и медали», — сообщил нам главный судья турнира Николай Петрович Алексахин.
Результаты первенства города Керчи по дзюдо среди юношей до 13 лет (2005-2007 гг. р.)
Девушки
Весовая категория до 28 кг
I место—Санжаровец Анастасия (Шк. № 26)
II место—Кузьменко Виктория (Приозерное)
III место—Исайкина Яна (СПКЕ «Слава»)
Весовая категория до 36 кг
I место—Кула Алина (СПКЕ «Слава»)
II место—Сейтсалиева Динара (СПКЕ «Слава»)
III место—Петрусевич Виктория (ДЮСШ № 4)
III место—Казачкова Анастасия (ДЮКФП)
Весовая категория до 40 кг
I место—Давыдюк Дарья (СПКЕ «Слава»)
II место—Оранская Луиза (СПКЕ «Слава»)
III место—Курбанова Ксения (Приозерное)
Весовая категория свыше 52 кг
I место—Кравец Валерия (СПКЕ «Слава»)
II место—Антошкина Марина (СПКЕ «Слава»)
Юноши
Весовая категория до 30 кг
I место—Ляховский Даниил (СПКЕ «Слава»)
II место—Сидоров Дмитрий (ДЮСШ № 4)
III место—Чернов Игорь (СПКЕ «Слава»)
III место—Зеленский Михаил (ДЮКФП)
Весовая категория до 34 кг
I место—Алешкин Максим (СПКЕ «Слава»)
II место—Казанцев Виктор (ДЮСШ № 4)
III место—Козырев Никита (ДЮКФП)
III место—Зеленкевич Максим (ДЮКФП)
Весовая категория до 38 кг
I место—Мастипан Никита (ДЮСШ № 4)
II место—Петренко Ростислав (СПКЕ «Слава»)
III место—Боровой Роман (СПКЕ «Слава»)
III место—Вербицкий Глеб (ДЮКФП)
Весовая категория до 42 кг
I место—Девяткин Валентин (ДЮКФП)
II место—Попов Максим (ДЮКФП)
III место—Седов Юрий (ДЮСШ № 4)
III место—Еременко Даниил (ДЮКФП)
Весовая категория до 46 кг
I место—Потапчук Николай (Приозерное)
II место—Пасько Максим (ДЮКФП)
III место—Дукшанин Артем (ДЮСШ № 4)
III место—Батищев Андрей (СПКЕ «Слава»)
Весовая категория до 50 кг
I место—Головченко Глеб (СПКЕ «Слава»)
II место—Синявский Денис (ДЮСШ № 4)
III место—Моренко Кирилл (ДЮКФП)
III место—Голяков Павел (ДЮКФП)
Весовая категория до 55 кг
I место—Матяш Владислав (ДЮСШ № 4)
II место—Вислоушкин Владимир (Приозерное)
III место—Хафизов Руслан (ДЮСШ № 4)
III место—Назаров Александр (ДЮСШ № 4)
Весовая категория свыше 55 кг
I место—Катков Александр (ДЮКФП)
II место—Коршиков Кирилл (ДЮСШ № 4)