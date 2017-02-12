Вчера в дворце спорта «Судостроитель» прошло первенство города по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет. В соревнованиях приняло участие почти 100 молодых спортсменов.

Турнир является отборочным. Сформированная команда от города далее будет принимать участие в Первенстве Крыма по дзюдо 3-4 марта в Феодосии.

В турнире принимали участие команды от всех городских секций:

ДЮСШ-4, ДЮКФП, клуб «СЛАВА».

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«Идёт плановая подготовка детей. Все тренируются, готовятся к Крымскому первенству. Всем детям за участие дали грамоты и медали», — сообщил нам главный судья турнира Николай Петрович Алексахин.

Результаты первенства города Керчи по дзюдо среди юношей до 13 лет (2005-2007 гг. р.)

Девушки

Весовая категория до 28 кг

I место—Санжаровец Анастасия (Шк. № 26)

II место—Кузьменко Виктория (Приозерное)

III место—Исайкина Яна (СПКЕ «Слава»)

Весовая категория до 36 кг

I место—Кула Алина (СПКЕ «Слава»)

II место—Сейтсалиева Динара (СПКЕ «Слава»)

III место—Петрусевич Виктория (ДЮСШ № 4)

III место—Казачкова Анастасия (ДЮКФП)

Весовая категория до 40 кг

I место—Давыдюк Дарья (СПКЕ «Слава»)

II место—Оранская Луиза (СПКЕ «Слава»)

III место—Курбанова Ксения (Приозерное)

Весовая категория свыше 52 кг

I место—Кравец Валерия (СПКЕ «Слава»)

II место—Антошкина Марина (СПКЕ «Слава»)

Юноши

Весовая категория до 30 кг

I место—Ляховский Даниил (СПКЕ «Слава»)

II место—Сидоров Дмитрий (ДЮСШ № 4)

III место—Чернов Игорь (СПКЕ «Слава»)

III место—Зеленский Михаил (ДЮКФП)

Весовая категория до 34 кг

I место—Алешкин Максим (СПКЕ «Слава»)

II место—Казанцев Виктор (ДЮСШ № 4)

III место—Козырев Никита (ДЮКФП)

III место—Зеленкевич Максим (ДЮКФП)

Весовая категория до 38 кг

I место—Мастипан Никита (ДЮСШ № 4)

II место—Петренко Ростислав (СПКЕ «Слава»)

III место—Боровой Роман (СПКЕ «Слава»)

III место—Вербицкий Глеб (ДЮКФП)

Весовая категория до 42 кг

I место—Девяткин Валентин (ДЮКФП)

II место—Попов Максим (ДЮКФП)

III место—Седов Юрий (ДЮСШ № 4)

III место—Еременко Даниил (ДЮКФП)

Весовая категория до 46 кг

I место—Потапчук Николай (Приозерное)

II место—Пасько Максим (ДЮКФП)

III место—Дукшанин Артем (ДЮСШ № 4)

III место—Батищев Андрей (СПКЕ «Слава»)

Весовая категория до 50 кг

I место—Головченко Глеб (СПКЕ «Слава»)

II место—Синявский Денис (ДЮСШ № 4)

III место—Моренко Кирилл (ДЮКФП)

III место—Голяков Павел (ДЮКФП)

Весовая категория до 55 кг

I место—Матяш Владислав (ДЮСШ № 4)

II место—Вислоушкин Владимир (Приозерное)

III место—Хафизов Руслан (ДЮСШ № 4)

III место—Назаров Александр (ДЮСШ № 4)

Весовая категория свыше 55 кг

I место—Катков Александр (ДЮКФП)

II место—Коршиков Кирилл (ДЮСШ № 4)

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