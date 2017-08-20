В Керчи прошло Первенство Крыма по акробатическому рок-н-роллу

В Керчи прошло Первенство Крыма по акробатическому рок-н-роллу. На соревнование съехалось около 200 спортсменов.

Вчера в Керчи состоялось Первенство Республики Крым по акробатическому рок-н-роллу, которое прошло под хештегом #строиммоствстилерокнролл. Конкурс является турниром единого календарного плана мероприятий министерства спорта Республики Крым. Первенство подвело итог спортивным сборам, которые прошли в санатории «Москва-Крым».

В чемпионате поучаствовали не только крымские спортсмены, но и танцовщики из городов материковой России: Москва, Уфа. Участие в соревнованиях дало возможность талантливым спортсменам набрать рейтинг.

Соревнование происходило в нескольких категориях: мальчики, девочки, юноши, девушки, юниоры, юниорки, мужчины, женщины; сольные, парные и командные выступления.

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В самой взрослой категории 1 место заняла керченская пара Есина Виктория и Вахрушев Дмитрий. Пара Аниськова Александра и Гаврилов Даниэль одержали победу в двух категориях юниоры и юниорки. В категории юноши и девушки первыми стали спортсмены из Симферополя: Шоболова Диана и Роик Владислав, в категории мальчики и девочки победили Березницкая Екатерина и Гусак Евгений (г. Керчь). В категориях юноши и девушки, мальчики и девочки первыми стали спортсмены из Уфы. На турнире также представлены две керченские команды «формейшн».

Организаторы турнира выражают благодарность руководству санатория «Москва – Крым» за предоставленный зал, удобства и понимание, а также благодарность Министерству спорта Республики Крым и Управлению по делам спорта г. Керчь.

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