В Керчи прошло первенство по дзюдо

Результаты первенства ДЮСШ № 4 по дзюдо среди мальчиков и девочек 2006-2007 г.г. р. и 2008-2010 г.г. р. 11 марта 2017 г. г. Керчь

Девочки 2008-2010 г. р.

Весовая категория до 24 кг

I место—Яковенко Елена (2009 г.р., отделение самбо, тренер Главатских П. И.)

II место—Хотько Кира (2010 г р., отделение самбо, тренер Главатских П. И.)

III место—Дикова Ксения (2009 г.р., отделение самбо, тренер Главатских П. И.)

III место—Наральчук Виктория (2008 г. р., отделение дзюдо, тренер Буханцов А. В.)

Весовая категория до 28 кг

I место—Круць Дарина (2010 г. р., СК «ПроСпорт», тренеры Сергеев О. Е., Усатова А. А.)

II место—Боднарчук Евгения (2009 г.р., СК «ПроСпорт», тренеры Сергеев О. Е., Усатова А. А.)

III место—Панченко Таисия (2008 г.р., ДЮСШ № 4/СК «Возрождение», тренеры Сергеев О. Е., Усатова А. А.)

III место—Дубина Ксения (2009 г.р., отделение дзюдо, тренер Буханцов А. В.)

Девочки 2006-2007 г.р.

Весовая категория до 32 кг

I место—Курудимова Каролина (2007 г.р., ДЮСШ № 4/СК «Возрождение», тренеры Сергеев О. Е., Усатова А. А.)

II место—Дикова София (2006 г.р., отделение самбо, тренер Главатских П. И.)

III место—Кузьменко Виктория (2006 г.р., Приозерное, тренеры Буханцов А. В., Боднар Д. Ю.)

Весовая категория до 36 кг

I место—Курбанова Ксения (2006 г.р., Приозерное, тренеры Буханцов А. В., Боднар Д. Ю.)

II место—Петрусевич Виктория (2007 г.р., отделение самбо, тренер Главатских П. И.)

Мальчики 2008-2010 г.р.

Весовая категория до 21 кг

I место—Болдырев Сергей (2008 г.р., СК «ПроСпорт», тренеры Сергеев О. Е., Усатова А. А.)

II место—Зотов Алексей (2010 г.р., ДЮСШ № 4/СК «Возрождение», тренеры Сергеев О. Е.,

Усатова А. А.)

III место—Брежнев Роман (2008 г.р., отделение самбо, тренер Главатских П. И.)

III место—Кузьменко Олег (2009 г.р., Приозерное, тренеры Буханцов А. В., Боднар Д. Ю.)

Весовая категория до 23 кг

I место—Никифоров Даниил (2008 г. р., отделение дзюдо, тренер Буханцов А. В.)

II место—Кислов Ростислав (2008 г.р., СК «ПроСпорт», тренеры Сергеев О. Е., Усатова А. А.)

III место—Корнух Дмитрий (2008 г.р., СК «ПроСпорт», тренеры Сергеев О. Е., Усатова А. А.)

III место—Лапшин Алексей (2010 г.р., СК «ПроСпорт», тренеры Сергеев О. Е., Усатова А. А.)

Весовая категория до 25 кг

I место—Газиев Аскер (2009 г. р., отделение дзюдо, тренеры Алексахин Н. П., Матвиенко А. И., Буханцов А. В.)

II место—Проценко Иван (2009 г.р., ДЮСШ № 4/СК «Возрождение», тренеры Сергеев О. Е.,

Усатова А. А.)

III место—Крашенинни ков Кирилл (2010 г.р., СК «ПроСпорт», тренеры Сергеев О. Е., Усатова А. А.)

III место—Семянников Григорий (2010 г.р., СК «ПроСпорт», тренеры Сергеев О. Е., Усатова А. А.)

Весовая категория до 27 кг

I место—Крадинов Борис (2008 г. р., отделение дзюдо, тренеры Алексахин Н. П., Матвиенко А. И., Буханцов А. В.)

II место—Пашаев Сахиб (2009 г.р., ДЮСШ № 4/СК «Возрождение», тренеры Сергеев О. Е.,

Усатова А. А.)

III место—Шолохов Александр (2009 г. р., отделение дзюдо, тренеры Алексахин Н. П., Матвиенко А. И., Буханцов А. В.)

III место—Коркешко Кирилл (2009 г. р., отделение дзюдо, тренер Буханцов А. В.)

Весовая категория до 30 кг

I место—Дитанов Дам ир (2008 г.р., СК «ПроСпорт», тренеры Сергеев О. Е., Усатова А. А.)

II место—Самойлов Глеб (2008 г.р., отделение самбо, тренер Главатских П. И.)

III место—Васюнин Олег (2009 г. р., отделение дзюдо, тренер Буханцов А. В.)

III место—Шеремет Иван (2008 г. р., отделение дзюдо, тренеры Алексахин Н. П., Матвиенко А. И., Буханцов А. В.)

Весовая категория до 34 кг

I место—Тютерев Никита (2008 г.р., отделение самбо, тренер Главатских П. И.)

II место—Какулян Артур (2008 г.р., СК «ПроСпорт», тренеры Сергеев О. Е., Усатова А. А.)

III место—Сафронов Никита (2008 г.р., отделение самбо, тренер Главатских П. И.)

III место—Горбунов Артем (2008 г. р., отделение дзюдо, тренер Буханцов А. В.)

Весовая категория до 38 кг

I место—Рудый Никита (2008 г.р., отделение самбо, тренер Главатских П. И.)

II место—Арчибасов Андрей (2009 г.р., Приозерное, тренеры Буханцов А. В., Боднар Д. Ю.)

III место—Синельнико в Руслан (2008 г.р., ДЮСШ № 4/СК «Возрождение», тренеры Сергеев О. Е.,

Усатова А. А.)

III место— Почтарь Тимур (2008 г.р., СК «ПроСпорт», тренеры Сергеев О. Е., Усатова А. А.)

Весовая категория свыше 38 кг

I место—Щербатюк Арсений (2009 г.р., отделение самбо, тренер Главатских П. И.)

II место—Бабин Даниил (2008 г.р., отделение самбо, тренер Главатских П. И.)

Мальчики 2006-2007 г.р.

Весовая категория до 25 кг

I место—Казанцев Сергей (2007 г. р., отделение дзюдо, тренеры Алексахин Н. П., Матвиенко А. И., Буханцов А. В.)

II место—Яковенко Роман (2007 г.р., отделение самбо, тренер Главатских П. И.)

III место—Богун Даниил (2007 г.р., СК «ПроСпорт», тренеры Сергеев О. Е., Усатова А. А.)

Весовая категория до 27 кг

I место—Сидоров Дмитрий (2006 г.р., отделение самбо, тренер Главатских П. И.)

II место—Егоров Степан (2006 г.р., Приозерное, тренеры Буханцов А. В., Боднар Д. Ю.)

III место—Сиротин Владислав (2006 г.р., отделение самбо, тренер Главатских П. И.)

Весовая категория до 30 кг

I место—Дмитриев Иван (2007 г. р., отделение дзюдо, тренеры Алексахин Н. П., Матвиенко А. И., Буханцов А. В.)

II место—Ерохин Евгений (2006 г.р., Приозерное, тренеры Буханцов А. В., Боднар Д. Ю.)

III место—Калинин Феликс (2006 г. р., отделение дзюдо, тренеры Алексахин Н. П., Матвиенко А. И., Буханцов А. В.)

Весовая категория до 34 кг

I место—Шевченко Андрей (2006 г.р., отделение самбо, тренер Главатских П. И.)

II место—Никулин Кирилл (2007 г.р., Приозерное, тренеры Буханцов А. В., Боднар Д. Ю.)

III место—Новоявчев Артем (2006 г.р., отделение самбо, тренер Главатских П. И.)

III место—Ярошенко Максим (2006 г.р., отделение самбо, тренер Главатских П. И.)

Весовая категория до 38 кг

I место—Тягнирядно Олег (2006 г.р., Приозерное, тренеры Буханцов А. В., Боднар Д. Ю.)

II место—Лучко Дмитрий (2006 г.р., отделение самбо, тренер Главатских П. И.)

Весовая категория до 42 кг

I место—Седов Юрий (2006 г. р., отделение дзюдо, тренеры Алексахин Н. П., Матвиенко А. И., Буханцов А. В.)

II место—Никонов Игорь (2007 г.р., отделение самбо, тренер Главатских П. И.)

III место—Дел Белло Стефано (2007 г. р., отделение дзюдо, тренеры Алексахин Н. П., Матвиенко А. И., Буханцов А. В.)

III место—Еременко Ярослав (2006 г.р., отделение самбо, тренер Главатских П. И.)

Весовая категория свыше 42 кг

I место—Вислоушкин Владимир (2006 г.р., Приозерное, тренеры Буханцов А. В., Боднар Д. Ю.)

II место—Фенин Ярослав (2006 г.р., отделение самбо, тренер Главатских П. И.)

III место—Корунцов Дмитрий (2007 г.р., ДЮСШ № 4/СК «Возрождение», тренеры Сергеев О. Е.,

Усатова А. А.)

III место— Юраш Артем (2007 г. р., отделение дзюдо, тренеры Алексахин Н. П., Матвиенко А. И., Буханцов А. В.)