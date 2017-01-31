В Керчи прошло первое в 2017 году заседание Общественного совета города. Об этом на своей странице в соцсети сообщила председатель данного совета — Галина Мазилова.

«Вспомнили слова Президента РФ В.Путина из Обращения к Федеральному собранию РФ в 2016 году «о необходимости независимой, открытой экспертизы всех решений, которые принимаются властными структурами на всех уровнях», — рассказывает Галина Мализова.

Члены совета высказали мнение, что готовы и дальше продолжать выражать мнения и пожелания керчан, отстаивать их интересы.

«Мы – не карманная организация, мы – рупор общественности», – отмечают члены Общественного совета.

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Также в ходе первого заседания были подведены итоги деятельности в течении 2016 года.

«Мы оказались успешными в совместных решениях об оптимизации работы общественного транспорта в городе, компенсации оплаты проезда льготных категорий населения, повышения комфортности обслуживания пассажиров паромной переправы, решения вопроса транспортной развязки перехода через пролив и многих других», — передает Председатель Общественного совета.

Члены совета также высказали мнение о том, что некоторые проблемы керчан решить достаточно сложно, поскольку структуры, к которым обращается Общественный совет «не слышат обращений».

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