В Керчи прошёл большой шахматный турнир

В Керчи прошёл блиц-турнир по шахматам. Состязание было посвящено Дню освобождения города от фашистских захватчиков.
В воскресенье, 9 апреля, во Дворце спорта «Судостроитель» состоялся блиц-турнир, приуроченный важному для всех керчан празднику — Дню освобождения города-героя Керчи от немецко-фашистских захватчиков.
Было проведено несколько турниров: взрослый среди мужчин и детский.
Редакция KerchINfo.com публикует результаты состязания:
Важно отметить, что блиц-турнир среди мужчин выиграла гордость Керчи — 16-летняя Маргарита Потапова.
1. Потапова Маргарита
2. Абакаров Александр
3-4. Сердюков Иван и Таборов Андрей
Победители и призеры дестких турниров:
2010 г.р. и моложе
1. Бугаев Дима
2.Каримов Саньяр
3. Давыдов Марк
Среди девочек — Кохан Афина
2008-2009 г.р.
1. Шаповалов Максим
2. Ткаченко Валера
3. Дьячук Костя
Среди девочек — Искрук Настя
2006-2007 г.р.
1. Кисляков Дима
2. Магла Георгий
3. Сидоров Дима
Среди девочек — Гуменюк Настя
2004-2005 г.р.
1. Кулик Алексей
2. Гуменюк Мария
3. Соколовский Роман.
Важно подчеркнуть, что с каждым разом количество детей, которые принимают участие в шахматных турнирах в Керчи, увеличивается.