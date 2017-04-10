В Керчи прошёл большой шахматный турнир

В Керчи прошёл блиц-турнир по шахматам. Состязание было посвящено Дню освобождения города от фашистских захватчиков.

В воскресенье, 9 апреля, во Дворце спорта «Судостроитель» состоялся блиц-турнир, приуроченный важному для всех керчан празднику — Дню освобождения города-героя Керчи от немецко-фашистских захватчиков.

Было проведено несколько турниров: взрослый среди мужчин и детский.

Редакция KerchINfo.com публикует результаты состязания:

Важно отметить, что блиц-турнир среди мужчин выиграла гордость Керчи — 16-летняя Маргарита Потапова.

1. Потапова Маргарита

2. Абакаров Александр

3-4. Сердюков Иван и Таборов Андрей

Победители и призеры дестких турниров:

2010 г.р. и моложе

1. Бугаев Дима

2.Каримов Саньяр

3. Давыдов Марк

Среди девочек — Кохан Афина

2008-2009 г.р.

1. Шаповалов Максим

2. Ткаченко Валера

3. Дьячук Костя

Среди девочек — Искрук Настя

2006-2007 г.р.

1. Кисляков Дима

2. Магла Георгий

3. Сидоров Дима

Среди девочек — Гуменюк Настя

2004-2005 г.р.

1. Кулик Алексей

2. Гуменюк Мария

3. Соколовский Роман.

Важно подчеркнуть, что с каждым разом количество детей, которые принимают участие в шахматных турнирах в Керчи, увеличивается.



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