В Керчи прошёл февральский «ХАХА Баттл городов»

В Керчи в очередной раз состоялось юмористическое шоу «ХАХА Баттл городов». Вчера, 25 февраля, на площадке ДК «Корабел» за главный приз в 20 тысяч рублей поборолись три крымские команды. Многие керчане отложили все свои дела и пришли весело провести субботний вечер в рамках комического шоу.

Вчера в 18:00 на сцене ДК «Корабел» состоялся очередной «ХАХА Баттл городов», в котором приняли участие три крымские команды: «СБОРНАЯ АРТЕКА», «КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ» и «СБОРНАЯ ЕВПАТОРИИ». В рамках юмористического шоу помимо команд-участников керченского зрителя веселили своим комическим мастерством стендаперы: Андрей Антоненко, Никита Краснолуцкий и Владислав Ильченко, а также корреспондент рубрики «Ехидный взгляд с горы Митридат» Денис Шершавый.

По традиции ведущими, которые весь вечер создавали позитивную атмосферу в концертном зале, стали харизматичные парни Владимир Чичиланов и Виталий Резниченко. Искромётные реплики ведущих, оригинальные выступления участников, «острые» комментарии и смешные вопросы из зала — всё это создало позитивную обстановку всего вечера.

По уже сложившиеся традиции юмористическое шоу открылось дефиле прекрасных девушек их скаутингового агенства «SigmaScouting». После чего с помощью команд-участников были определено будущее жюри конкурса: ими стали зрители из 4 ряда.

Первыми на сцену вышло 6 студентов Крымского инженерно-педагогического университета из команды «КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ». В исполнении ребят керченского зрителя особо развеселил танец контемп, шутки про дороги города и Керченский мост (ну куда же без него).

Вторыми на площадку вышли 5 парней из команды «СБОРНАЯ АРТЕКА». Жителям и гостям города очень понравились: шутка про одного из ведущих — мальчика Вову из 16 отряда, социальная миниатюра про женщин, сценка «Случай на керченской улице» и блок пальчиковых миниатюр.

Третьей командой-участником стала «СБОРНАЯ ЕВПАТОРИИ». Команда состоит из дуэта двух молодых людей. Несмотря на свою малочисленность, ребята настоящие юмористические трудоголики и поэтому с лёгкостью справились со всеми этапами конкурса. Зрителей керченского зала просто «взорвало» от смеха во время показа евпаторийской командой сценок: «звонок Порошенко — Путину» и «поход участника коллектива «Золотое кольцо» к психиатру».

В рамках мероприятия выступили со своими оригинальными монологами о жизни трое стендаперов. Комик Андрей Антоненко рассказал о всех «прелестях» семейной жизни. Совсем молодой юморист из Керчи Никита Краснолуцкий рассмешил зал своими историями про школу и сложные отношения с девушками. Но любимчиком керченской публики стал стендапер из Симферополя Владислав Ильченко, который по итогу конкурса выиграл денежный приз в размере 5000 рублей. Владислав просто покорил керченскую публику своими монологами про романтику, девушек, мелодрамы и троллейбусы.

В конкурсе «Разминка» обладателем сертификата на услуги центра «Нимфея» за лучший вопрос, стал школьник Кирилл. Все команды отлично справились с ответами на вопросы из зала, а также удивили керченскую публику своей оригинальной хореографией во время музыкальных миниатюр.

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По итогам третьего этапа конкурса «Музыкальный фристайл» победителями февральского «ХАХА Баттл городов» стала полукоманда полуострова (как называют себя сами ребята) — «СБОРНАЯ ЕВПАТОРИИ».

В музыкальном конкурсе придуманный ребятами дуэт «Синие лебеди» с их смешными музыкальными зарисовками не смогли оставить керченских зрителей равнодушными. И по итогу выступления «СБОРНАЯ ЕВПАТОРИИ» забрала главный приз — 20 тысяч рублей.

Занявшая второе место сборная «КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ» и третье место — команда «СБОРНАЯ АРТЕКА» получили денежные вознаграждения размеров в 10 тысяч рублей.

Вот и завершился февральский «ХАХА Баттл городов». Было много юмора, улыбок, позитивных эмоций и смеха. Вся Керчь с нетерпением ждёт выступлений новых команд, свежих шуток и современного веения юмора, которыми проект «ХАХА Баттл городов» порадует керчан уже в марте.

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