В Керчи прошёл финал Второго фестиваля фотографии

Завершился Второй керченский фестиваль фотографии. Лучшие фотографы познакомили горожан со своим творчеством и видением мира.

28 апреля состоялся финал Второго фестиваля фотографии. В нём приняли участие не только фотографы из Керчи. Свои работы присылали и мастера из Симферополя, Феодосии, Севастополя и даже Краснодарского края.

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В ходе события приятные призы получил не только один победитель, но и все лауреаты многочисленных номинаций фестиваля. А присутствующие смогли поучаствовать в розыгрыше ценных призов и сертификатов от партнёров фестиваля.

Грустно не было никому! За развлекательную программу отвечала ведущая вечера Юля ОРЕШКО.

Редакция KerchINFO.com присоединяется к поздравлениям победителя и желает фестивалю развиваться и стать доброй традицией нашего хоть и небольшого, но очень талантливого города.

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