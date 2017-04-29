В Керчи прошёл финал Второго фестиваля фотографии

Завершился Второй керченский фестиваль фотографии. Лучшие фотографы познакомили горожан со своим творчеством и видением мира.
28 апреля состоялся финал Второго фестиваля фотографии. В нём приняли участие не только фотографы из Керчи. Свои работы присылали и мастера из Симферополя, Феодосии, Севастополя и даже Краснодарского края.
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В ходе события приятные призы получил не только один победитель, но и все лауреаты многочисленных номинаций фестиваля. А присутствующие смогли поучаствовать в розыгрыше ценных призов и сертификатов от партнёров фестиваля.
Грустно не было никому! За развлекательную программу отвечала ведущая вечера Юля ОРЕШКО.
Редакция KerchINFO.com присоединяется к поздравлениям победителя и желает фестивалю развиваться и стать доброй традицией нашего хоть и небольшого, но очень талантливого города.
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