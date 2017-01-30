28 января на площадке ДК «КОРАБЕЛ» с большим успехом прошёл очередной «ХАХА БАТТЛ» городов.

Команды из Новороссийска, Севастополя и Симферополя собрали полный зал. Ни одной минуты керченской публике не давали скучать: острые шутки, смешные реплики ведущих, оригинальное выступление стендапера, позитивный настрой участников. Всё это создало веселую и зажигательную обстановку всего вечера.

Мероприятием остались довольны не только керченские зрители, но и сами команды-участники.

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Как сказали в интервью журналистам KerchINFO.com участники команды-победителя «Сборная Новороссийска», такой тёплой и приветливой публики, как в Керчи, они не встречали уже давно.

Все команды остались довольны тёплым приёмом керчан и организацией мероприятия в целом.

Напомним, что 25 февраля состоится очередной «ХАХА БАТТЛ» городов. Каждый керчанин может прийти, чтобы зарядиться позитивными эмоциями и посмеяться от души.

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