В Керчи прошёл турнир по шахматам в честь праздника

В Керчи прошли соревнования по игре в шахматы. Свои силы попробовали 13 горожан. В Керчи состоялся блиц-турнир, посвященный Дню защитника Отечества. В состязании приняло участие 13 человек.
«Битва умов» прошла, как всегда, в ресторане «На Дворянской».
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Окончательная турнирная табличка выглядит следующим образом:
3 место — Сердюков Иван;
2 место — Таборов Андрей;
1 место — Баранов Юрий.
Редакция KerchINFO.com поздравляет победителей, а проигравшем желает не отчаиваться и продолжать развиваться в этой нелегкой игре.