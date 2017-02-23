В Керчи прошёл турнир по шахматам в честь праздника

В Керчи прошли соревнования по игре в шахматы. Свои силы попробовали 13 горожан. В Керчи состоялся блиц-турнир, посвященный Дню защитника Отечества. В состязании приняло участие 13 человек.

«Битва умов» прошла, как всегда, в ресторане «На Дворянской».

Читайте: В Керчи проходят соревнования по водному поло

Окончательная турнирная табличка выглядит следующим образом:

3 место — Сердюков Иван;

2 место — Таборов Андрей;

1 место — Баранов Юрий.

Редакция KerchINFO.com поздравляет победителей, а проигравшем желает не отчаиваться и продолжать развиваться в этой нелегкой игре.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!





