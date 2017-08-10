В Керчи простерилизовали 125 бездомных собак

В Керчи продолжают стерилизовать бродячих собак. На данный момент процедуре подверглись уже 125 бездомных четвероногих.

Стерилизацией керченских бродячих собак занимается общественная организация помощи животным «Ковчег» из г. Ялта. Сама операция проводится в Евпатории в Фонде помощи животным «От сердца к сердцу».

Согласно контракту, общее количество животных, которые будут подвергнуты процедуре стерилизации, составит 588 особей. Собаки отлавливаются партиями каждые пять дней.

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Волонтеры, занимающиеся отловом собак в Керчи, сообщают о том, что город находится в довольно критическом состоянии, он буквально переполнен беременными бродячими собаками, что может стать причиной «собачьего апокалипсиса».

Общественники отлавливают собак по всему городу. После проведения процедуры четвероногие возвращаются на прежние места обитания. Исключением являются особо агрессивные или больные особи, которые, по решению ветеринарного врача, подвергаются эвтаназии.

Собаки, подвергшиеся хирургическому вмешательству, становятся более спокойными, поскольку прекращаются гормональные всплески, которые вызывают агрессивное поведение.

Возвращенных в Керчь стерилизованных собак, наделяют особыми отличительными знаками – бирками, которые свидетельствуют о том, что собака стерилизована и привита от бешенства.

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