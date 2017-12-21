В Керчи протестировали огни на главной Новогодней ёлке

Сегодня в Керчи на площади Ленина протестировали иллюминацию на главной ёлке города. Новогоднее дерево продолжают украшать, скоро на нем появятся и новогодние шары.Многие уже успели сфотографироваться на фоне сияющей елки. Но главная героиня праздника еще не полностью нарядилась.

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На площади полным ходом идет подготовка к Новому году. Помимо красивой двойки лошадей, здесь появились сани в упряжке оленей и снеговик-скрипач. Сказочные герои уже полюбились детям.

Сияющая красавица радует керчан и дарит новогоднее настроение. Однако, все праздничные огни зажгутся в торжественной обстановке 23 декабря на главной площади города.



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