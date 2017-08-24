В Керчи проведен мониторинг санитарного состояния местных АЗС

Согласно указу президента, 2017 год назван Годом экологии. В связи с этим на территории полуострова проводится ряд мероприятий экологического характера.

Всего в Крыму на 2017 год запланировано проведение 56 мероприятий, посвященных Году экологии. На данный момент в полном объеме выполнено 18 из них. Об этом сообщают РИА Новости с ссылкой на министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Геннадия Нараева и официальный сайт Года экологии.

Как рассказал Сергей Нараев, озеленение территорий и проведение субботников выполнено на 100%. Также активная работа идет в области устранения несанкционированных свалок и организации раздельного сбора твердых коммунальных и опасных отходов.

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Кроме того, в рамках Года экологии в Керчи и ряде других крымских городов были проинспектированы автозаправочные станции и их соответствие необходимым санитарным нормам.

По итогам проверки комиссия установила необходимость озеленении территорий, прилегающих к АЗС, по поводу чего и дала рекомендации владельцам.

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