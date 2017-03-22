В Керчи проведут 8 субботников

На протяжении месяца, в период с 24 марта по 21 апреля, в Керчи проведут ряд общегородских субботников. Мероприятия организованы с целью благоустройства и озеленения города. В общей сложности в рамках акции «Сделаем Крым чистым!» на территории города-героя Керчи состоится 8 субботников.

План мероприятий по проведению месячника благоустройства и озеленения города :

– 24 марта. Место проведения: памятники. Сотрудники администрации города и структурных подразделений займутся покраской бордюров, высадкой кустарников и уборкой мусора.

– 25 марта. Пройдёт субботник на горе Митридат. Привлеченные УЖКХ, смотрители вечных огней, и населения города проведут следующие работы: высадка аллеи с деревьями и побелка стволов, помывка ограждений, памятных табличек.

– 31 марта. Запланирована побелка деревьев, покраска бордюров, внутридворовых игровых элементов и объектов благоустройства по улице Кирова. В субботнике примут участие: СРЗ и другие предприятия вдоль побережья, школы и детские сады, ЖЭКи и управляющие организации, сотрудники администрации города и структурных подразделений.

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– 1 апреля. Проведут субботник по очистке Приморского парка совместно с общественной организацией «Экология и мир». Для уборки территории и озеленения приглашаются все граждане.

– 7 апреля. По улице Карла Маркса проведутся работы: побелка деревьев и покраска бордюров, игровых элементов, урн, лавочек, обрезка кустарников, вывоз мусора. В субботнике примут участие: сотрудники администрации города,предприятия вдоль улицы, Школы и детские сады, ЖЭКи и управляющие организации

– 14 апреля. Побелка деревьев, покраска бордюров, внутридворовых игровых элементов, вывоз несанкционированных свалок, закрашивание граффити — запланированы по переулку Кооперативному. Участники субботника: школы и детские сады, ЖЭКи и управляющие организации, сотрудники администрации города и структурных подразделений.

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– 15 апреля. Субботник по очистке Приморского парка совместно с общественной организацией «Экология и мир». Подразумевается уборка парка и высадка деревьев. К участию приглашаются все неравнодушные жители города.

– 21 апреля. Проведут субботник в микрорайоне Марат с побелкой деревьев и вывозом несанкционированной свалки. Участники мероприятия: школы и детские сады, ЖЭКи и управляющие организации, сотрудники администрации города, структурных подразделений.

В общегородских субботниках смогут принять участие все добровольцы. Каждый керчанин сможет внести свой вклад в облагораживание города.