В Керчи проведут День открытых дверей для потребителей

Каждый год в середине марта, 15 числа, международное общество отмечает Всемирный день защиты прав потребителей. В этом году жителей Крыма, в частности Керчи, в честь знаменательной даты, наградят особым подарком.

На всей территории крымского полуострова во всех региональных отделах Роспотребнадзора проведут День открытых дверей для потребителей. Каждый крымчанин сможет прийти и получить бесплатную консультацию специалистов по интересующему его вопросу. Предварительная запись не требуется.

Все отделения Республики Крым будут принимать граждан 15 марта 2017 года, с 09.00 до 18.00.

Работниками всех территориальных отделений также будет организовано консультирование граждан по наиболее проблемным вопросам с разъяснением требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей. Отдельно будут разъяснены пункты о правах потребителя при дистанционном приобретении товаров.

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Территориальный отдел по г. Керчи и Ленинскому району находится по адресу: г. Керчь, ул. Комарова, 4.

Напомним, что 15 марта в Крыму состоится День открытых дверей для всех потребителей. В рамках мероприятия каждый крымчанин сможет пожаловаться на любую сферу услуг и получить ответы на нужные вопросы, и главное помните, покупатель всегда прав!



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