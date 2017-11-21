В Керчи проведут День памяти неизвестного солдата

На следующей неделе в Керчи проведут День памяти неизвестного солдата. Об этом сообщает пресс-служба «Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника».

Мероприятие пройдет 1 декабря в 14.00. Сотрудники музея вместе с кадетами Лицея искусств почтят память погибших солдат. На керченском воинском кладбище ребята будут читать стихи героям, а также возложат цветы к братским могилам.

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Как рассказала заведующая отделом научно-просветительной работы музея Надежда МАКАРОВА, в России День памяти неизвестного солдата проводят ежегодно: «Музей неоднократно проводит нечто подобное – в воинской части №98546 тоже будут проводиться мероприятия, посвящённые этому дню. Но такое сотрудничество с Лицеем – День памяти неизвестного солдата будем проводить в первый раз». В музее также отметили, что в мероприятия могут принять участие все неравнодушные керчане.



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