В Керчи проведут мини-турнир по «Counter-Strike Global Offensive»

Керченская организация киберспорта «Кронос» продолжает свою деятельность и проводит очередной турнир по «Counter-Strike Global Offensive» (CS:GO).

Первый турнир (5х5) был проведён организаторами еще в ноябре 2016 года. Тогда соревнования в сфере киберспорта пошли очень успешно. Всего в соревновании приняло участие 10 команд (5 человек — 1 команда), которые боролись за небольшой призовой фонд в размере 1500 рублей. Победителем ноябрьского мини-турнира стала команда «TEAMSAKI» во главе с капитаном команды Сергеем Олейником.

Новый турнир стартует 11 марта и будет проводиться в немного другом формате: теперь участники будут соревноваться между собой 1 на 1.

Максимальное количество участников — 20 человек. На данный момент зарегистрированных участников уже 5 человек. Приз за первое место — скин до 5$.

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Руководство Организации Киберспорта «Кронос» не в состоянии самостоятельно поддерживать высокий финансовый уровень соревнований, поэтому мини-турнир «Counter-Strike Global Offensive» нуждается в спонсорах для проведения аналогичных игр более крупного формата. Одной из целей, которые ставят себе организаторы, — это создание Керченской команды по киберспорту для её дальнейшего участия в крымских, российских и международных турнирах!

Отметим, что мини-турнир «Counter-Strike Global Offensive» можно будет посмотреть в онлайн режиме. Организаторы запустят все игры в прямую трансляцию на «Youtube». Найти нужную ссылку для онлайн-просмотра вы сможете на нашем на канале на портале «Youtube».



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