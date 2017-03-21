В Керчи провели бесплатное занятие на базе Pole dance студии «Lollipop»

В Керчи провели интересный семинар на базе Poledance студии «Lollipop». Новый вид искусства, содержащий в себе элементы танца и акробатики на пилоне набирает всё большую популярность среди керчан. Несмотря на дождь и прохладную погоду юноши и девушки пришли по адресу ул.Кирова 22, чтобы узнать новую полезную информацию и получить навыки в сфере спорта.

В прошедшее воскресение, 19 марта, на третьем этаже здания СРЗ провели бесплатное спортивное занятие. В ходе мероприятия профессиональные тренера преподали пришедшим

упражнения на растяжку, разучили с ними стойки позирования и дефиле.

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Пришедшие также разучили плавные и чувственные движения около пилона, получили навыки профессионального танца на нём, обрели пластичность и грациозность движений.

Также в рамках семинара занимающаяся категория получила большое количество полезной информации и прочих спортивных навыков для поддержания отличной физической формы.



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