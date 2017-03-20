В Керчи провели Открытый турнир по стрельбе из лука

На выходных, 18-19 марта в легкоатлетическом манеже стадиона им. 50-летия Октября прошел Открытый турнир по стрельбе из лука , приуроченный к Дню воссоединения Крыма с Россией » Детско-юношеского клуба физической подготовки». В соревнованиях также приняли участие лучники кружка по стрельбе из лука «Школы-МТЛ»

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

Юноши и девушки 2003-2004 года рождения —

1 место — Кулеба Алексей — ДЮКФП

2 место — Воронов Максим — ДЮКФП

3 место — Вовк Владислав — ДЮКФП

4 место — Песоцкая Арина -ДЮКФП

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Среди мальчиков 2005 г. р .и младше:

1 место завоевал Шишлов Максим -«Школа-МТЛ»

2 — Куриленко Виталий -ДЮКФП

3 — Попов Александр -ДЮКФП

4 — Дубковский Михаил — ДЮКФП

У девочек:

1 место — Коренная Полина — «Школа-МТЛ»

2 место — Сапон Настя — «Школа-МТЛ»

3 место — Бейникова Аня — «Школа-МТЛ»

4 место — Жданова Рита — ДЮКФП

Тренер-преподаватель по стрельбе из лука Басина Надежда Александровна -МСМК,тренер высшей категории.



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