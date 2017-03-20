В Керчи провели Открытый турнир по стрельбе из лука

На выходных, 18-19 марта в легкоатлетическом манеже стадиона им. 50-летия Октября прошел Открытый турнир по стрельбе из лука , приуроченный к Дню воссоединения Крыма с Россией » Детско-юношеского клуба физической подготовки». В соревнованиях также приняли участие лучники кружка по стрельбе из лука «Школы-МТЛ»
По итогам соревнований места распределились следующим образом:
Юноши и девушки 2003-2004 года рождения —
1 место — Кулеба Алексей — ДЮКФП
2 место — Воронов Максим — ДЮКФП
3 место — Вовк Владислав — ДЮКФП
4 место — Песоцкая Арина -ДЮКФП
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Среди мальчиков 2005 г. р .и младше:
1 место завоевал Шишлов Максим -«Школа-МТЛ»
2 — Куриленко Виталий -ДЮКФП
3 — Попов Александр -ДЮКФП
4 — Дубковский Михаил — ДЮКФП
У девочек:
1 место — Коренная Полина — «Школа-МТЛ»
2 место — Сапон Настя — «Школа-МТЛ»
3 место — Бейникова Аня — «Школа-МТЛ»
4 место — Жданова Рита — ДЮКФП
Тренер-преподаватель по стрельбе из лука Басина Надежда Александровна -МСМК,тренер высшей категории.