В Керчи проверяют новые площадки для детей

Комиссия из представителей управления ЖКХ провела очередной рейд по новым детским площадкам, которые недавно установила во дворах города. Об этом идёт речь в сюжете KerchTV.

Следует отметить, что подобная проверка уже не первая и, судя по недочетам, не последняя.

УЖКХ предъявляет определенные норм по устранению каждого из выявленных пробелов для того, чтобы обеспечить на площадке комфорт и безопасность детей.

В целом начальник УЖКХ Вячеслав Карпов отмечает, что оценивает работы подрядчика на 95%, 5% — выявленные недоработки.

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Подрядчик согласен, что существует ряд недоработок и готов их устранять, но акцентирует на том, что работы были выполнены качественно и согласно заявленным требованиям.

«Замечания всегда будут. Нужно просто предпринимать меры. Оборудование для площадки было изготовлено на одном из лучших заводов на российском рынке и является качественным. Отсыпана площадка согласно нормам», — комментирует руководитель подрядной организации «Детские площадки».

Руководство управления пока еще отказывается принимать работу, так как из раза в раз находит недостатки в установленном оборудовании. Подобные недочеты могут быть опасны для детей, которые будут играть на этих площадках.

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