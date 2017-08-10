В Керчи проверяют соблюдение правил благоустройства

В Керчи инспектируют садоводческие кооперативы. Комиссия проверяет соблюдение Правил благоустройства территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым.
Проверки проводятся на основании протокольного поручения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности управлением муниципального контроля.
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Согласно графику инспектирование будет проходить с 14.08.2017 г. по 11.09.2017 г. В график включены все 42 садоводческих кооператива, находящихся на территории г. Керчи. Об этом сообщает пресс-служба Администрации г. Керчи.
Основное внимание будет уделено соблюдению Правил благоустройства в части покоса травы, уборки территории кооперативов, наличию контейнерных площадок, а также их содержанию, наличию договоров на вывоз твердых бытовых отходов.
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