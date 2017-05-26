В Керчи проходит благотворительная акция «Белый цветок»

В Керчи дан старт акции «Белый цветок». Эта акция стала традиционной для нашего города. Ее целью является помощь больным детям. Как и всегда, она проводится в мае.

Акция в Керчи проходит уже третий год подряд. Председатель керченского отделения КРОО «Совет женщин Крыма», которое и организовывает эту акцию, Ольга Солодилова, отмечает, что они обратились во все учебные заведения города, и они откликнулись на просьбу помочь организовать акцию.

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Средства, вырученные в ходе благотворительной акции пойдут на покупку медикаментов, а также помощь в прохождении детьми реабилитации.

Справка KerchINFO.com: Акция «Белый цветок»была основана более ста лет назад. Ее основала царская семья, для помощи детям, больным туберкулезом.

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