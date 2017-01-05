В Картинной галерее Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника проходит традиционная выставка детских творческих работ на тему «Моя новогодняя открытка».
Учащиеся керченских школ смогли продемонстрировали свое видение новогодней открытки. Около сотни детей приняли участие в конкурсе.
Как оказалось, детская фантазия безгранична: получились целые композиции с елочными украшениями, оригами и даже шишками.
Участник выставки — юный Миша рассказал, что делал свою открытку в четыре подхода с маминой помощью. Более того, его так вдохновил процесс, что родители решили отдать мальчика в художественную школу.
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Победителей выставки будет несколько в следующих номинациях:
-за масштабность проекта;
-за оригинальность идеи (самая необычная работа);
-супер-мастер (самая аккуратная и качественная работа);
-дарящая тепло и радость (работа, подарившая самые приятные эмоции);
-новогоднее настроение (работа, вызывающая наибольшие ассоциации с праздником);
-самая нарядная елка (елка, которая украшена красивее всего);
-лучшая аппликация;
-лучший рисунок;
-символ года (изображение Петуха).
Результаты будут оглашены 13 января. До этого времени каждый житель и гость города может ознакомится с открытками на втором этаже Картинной галереи города Керчи.