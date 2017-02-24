В Керчи проходит детский турнир по мини-футболу

В Керчи проходит детский турнир по мини-футболу
Февраль 24 15:08 2017

Юные футболисты Керчи, Крыма и материковой России встретились в нашем городе на футбольном турнире, посвященном Дню защитника Отечества. Ставший уже традиционным большой футбольный праздник собрал много детских команд.

В Керчь приехали не только наши соседи — команды из Щелкино, Багерово и Ленино, но и всего Крыма: гостями керчан стали юные футболисты Симферополя, Феодосии и Красноперекопска. На турнир приехали даже команды с материковой России. Свой класс попробуют показать команды из Анапы и Сочи.

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Керченские команды представлены командами разных возрастов из футбольных клубов «Океан» и «Авангард». Одну игру на турнире проведут керченские юноши команды «Металлург».

Такое большое количество команд-участниц вынудило организаторов турнира проводить игры с утра и до позднего вечера с 22 по 25 февраля. Некоторые команды сыграют несколько игр на турнире, прежде чем доберутся до финала, а кто-то проведет финальную игру в заключительный день соревнований. В любом случае без наград и грамот не останется никто.

Торжественное открытие турнира состоялось в День защитника Отечества 23 февраля, а финальные игры и награждение состоится 25 февраля в спорткомплексе санатория «Москва — Крым».

Детский футбольный турнир, посвященный Дню защитника ОтечестваДетский футбольный турнир, посвященный Дню защитника ОтечестваДетский футбольный турнир, посвященный Дню защитника ОтечестваДетский футбольный турнир, посвященный Дню защитника ОтечестваДетский футбольный турнир, посвященный Дню защитника ОтечестваДетский футбольный турнир, посвященный Дню защитника Отечества

Детский футбольный турнир, посвященный Дню защитника Отечества

На несколько дней в Керчь съехались юные футболисты со всего Крыма и с материковой части России. Всего более 20 команд разных возрастов примут участие в традиционном турнире, посвященном Дню защитника...

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