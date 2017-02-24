В Керчи проходит детский турнир по мини-футболу

Юные футболисты Керчи, Крыма и материковой России встретились в нашем городе на футбольном турнире, посвященном Дню защитника Отечества. Ставший уже традиционным большой футбольный праздник собрал много детских команд.

В Керчь приехали не только наши соседи — команды из Щелкино, Багерово и Ленино, но и всего Крыма: гостями керчан стали юные футболисты Симферополя, Феодосии и Красноперекопска. На турнир приехали даже команды с материковой России. Свой класс попробуют показать команды из Анапы и Сочи.

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Керченские команды представлены командами разных возрастов из футбольных клубов «Океан» и «Авангард». Одну игру на турнире проведут керченские юноши команды «Металлург».

Такое большое количество команд-участниц вынудило организаторов турнира проводить игры с утра и до позднего вечера с 22 по 25 февраля. Некоторые команды сыграют несколько игр на турнире, прежде чем доберутся до финала, а кто-то проведет финальную игру в заключительный день соревнований. В любом случае без наград и грамот не останется никто.

Торжественное открытие турнира состоялось в День защитника Отечества 23 февраля, а финальные игры и награждение состоится 25 февраля в спорткомплексе санатория «Москва — Крым».

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