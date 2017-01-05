В Керчи проходит Всекрымский открытый чемпионат по футболу среди детей 2009-2003 годов рождения.

Первый турнир прошел среди юных футболистов от 7 до 10 лет (2009-2006 г.р). Он стартовал 2 января, а окончательные победители станут известны уже сегодня, 5 января.

В каждой возрастной категории соревнуется 8 команд. Керчь на соревнованиях представляли ФК «Авангард» и ФК «Океан».

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В возрастной категории 2009 г.р. — первое место заняла футбольная команда из Судака «Сугдея», которая обыграла обыграла в финале керченский «Океан» со счетом 2:1. Соответственно, на втором месте оказалась ФК «Океан», а третье место досталось футболистам из Темрюка.

С 5 по 7 января за лидерство будут бороться футболисты от 11 до 13 лет.

Редакция KerchINFO.com будет информировать о ходе турнира в дальнейших публикациях.

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