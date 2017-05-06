В Керчи проходит спортивный семинар при участии президента Федерации айкидо России

В Керчи в спортивном клубе «Планета ПРОСПОРТ» начался трехдневный семинар по айкидо. Проводит его президент Федерации айкидо России Николай ЕГОРОВ.
Также в город-герой приехали вице-президент Федерации айкидо России, член Президиума НСАР Наталья РУДНЕВА и президент Федерации айкидо Республики Крым Геннадий ЯВОРСКИЙ.
Сегодня, 6 мая, мастер-класс проходит для старшей группы и совсем юных спортсменов.
«Здесь проходит хорошее такое, айкидошное и искреннее общение, собственно ради которого мы сюда и приехали. Очень приятно, что каждый наш визит сопровождается хорошей аттестацией и в этот раз ребята будут пробовать повысить свой уровень», — рассказал Николай ЕГОРОВ.
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После серии семинаров керченские спортсмены примут участие в первенстве, по результатам которого победителям присвоят разряды, остальные – получат дипломы.
Стоит отметить, что в состав керченских клубов айкидо входят более двухсот спортсменов. На территории Крыма – это одна из самых многочисленных федераций данного вида спорта.
Ранее керчан высоко оценили инструкторы на Международном фестивале айкидо в Сочи.
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