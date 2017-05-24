В Керчи проходят последние фестивали ГТО

Керченские школьники сдали нормативы ГТО на золотой значок. Спортивный фестиваль прошёл на стадионе им. 50-летия Октября.

22-23 мая на центральном стадионе состоялся летний фестиваль ГТО. Это последние из соревнований, которые запланированы в 2016/2017 учебном году. Наши керчане были представлены двумя возрастными группами: III ступень (11-12 лет) и IV ступень (13-15 лет).

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Обязательные испытания состоят из тестов на силу, быстроту, гибкость и выносливость. Это такие нормативы, как бег на 1.5 км, 2 км, бег на 60 м, метание мяча, гибкость, отжимания, подтягивания и пресс.

Испытания были достаточно сложными для школьников, но все справились, выполнив нормативы, определённые нормами на золотой значок ГТО. Теперь ученики и их руководители в ожидании результатов.

Текст и видео: Ольга Бойцова

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