В Керчи проходят соревнования по водному поло

В Керчи, в санатории «Москва-Крым», 23-24 февраля проходит турнир по водному поло среди юношей 2004-2006 годов. Керчь приняла 6 команд.

В данном турнире приняли участие 6 команд: «Динамо» (Керчь), «Спартак»(Керчь), «Евпатория-1», «Евпатория-2», «Севатостополь-1», «Севатостополь-2».

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Участникам состязаний будут вручены грамоты. Победители получат кубки и награды. Также будут отмечены игроки, которые покажут наилучшие результаты. Более, того, судейская коллегия определит лучшего вратаря соревнований.

Руководством Федерации водного пола РК в лице директора Кохан Владимира была оказана помощь иногородним командам в размещении и питании.

Следует отметить, что во всей федерации, обучаются более 120 человек, но финансовую поддержку организация получает только от родителей, дети которых там занимаются, и благодаря усилиям руководства Федерации: Семенцова Владимира Федоровича, Евгения Константиновича Кабанова, Дрезина Юрия Николевича и Кохан Владимира Анатольевича.

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К тому же, взрослая команда по водному поло, тренером которой является Олег Викторович Цупри, уже успела поучаствовать в двух серьезных турнирах: во Всероссийском соревновании Первой лиги (8-мое место) и на чемпионате России (5 место).

Результаты соревнований ожидайте на сайте KerchINFO.com.

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