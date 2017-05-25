В Керчи прозвенели последние звонки (фото)

Сегодня важный день для керченских школьников: последний звонок. Этот день всегда крайне волнительный, как для родителей, так для учителей и конечно же для выпускников.
Последний звонок — радостный и грустный праздник, ведь бывает лишь в жизни. 11 долгих лет обучения за такими родными школьными партами пролетели, как один день. Уже совсем скоро для керченских выпускников начнётся новая — взрослая жизнь с нелёгкими задачами и важными решениями.
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Однако перед этим необходимо пройти важный, завершающий школьный этап — экзамены.
Этот день всегда настолько радостный, насколько трогательный и грустный. Родители со слезами на глазах, преподаватели с напутственными речами и школьники с букетами цветов и словами безмерной благодарности.
О том как прошли последние звонки в разных школах Керчи сморите в фоторепортаже KerchINFO.com.
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