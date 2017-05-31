В Керчи ради детей приостановят продажу алкоголя

Такие меры примут в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Международного дня защиты детей 1 июня.

Согласно постановлению администрации Керчи, продажа алкогольной продукции будет запрещена за два часа до начала проведения, во время проведения и в течение одного часа после окончания мероприятий.

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Сами праздничные мероприятия пройдут с 16:00 до 22:00 на городской набережной. С подробным планом событий можно ознакомиться на сайте KerchINFO.

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