В центре научно-технического творчества сотрудники полиции и транспортной прокуратуры рассказали детям о технике безопасности на железной дороге.

Опасность может подстеречь ребёнка в самый неожиданный момент. Например, сила воздушного потока от мчащихся навстречу поездов достигает 16 тонн, а мощность контактной сети — 27000 вольт. Поэтому не рекомендуется подходить к путям ближе чем на 5 метров, а переходить их только в специально оборудованных местах и желательно под присмотром взрослых.

Читайте: Керченский мост глазами детей

С полицейской прямотой Екатерина Поляева, представитель Керченского отдела полиции на транспорте, привела несколько ужасающих примеров несоблюдения техники безопасности на железной дороге. И подобные случаи, к сожалению, не редкость.

Старший помощник Керченской транспортной прокуратуры Виктор Поливанов очень просил детей не бросать камни в проезжающие поезда и светофоры, не класть на рельсы посторонние предметы, не ползать под поездами и не залезать на их крыши. Играть в свои игры он посоветовал на специально оборудованных для этого детских площадках.

После лекции дети подарили гостям свои рисунки на тему безопасности на железной дороге.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

