Во втором чтении в конце 2016 года был принят бюджет Керчи на 2017 год. Согласно этому документу, в 2017 году значительно изменится картина финансирования по объектам жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства.

Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности по сравнению с предыдущим годом будут сокращены в 8 раз, а если сравнивать с бюджетом 2015 году, то почти в 18 раз. Соответственно, в 2015 году расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности составляли 405 млн. рублей, в 2016 году — 200 млн. рублей, а в 2017 предусмотрено лишь 24 млн. рублей.

Также существенно уменьшились поступления из городского бюджета на развитие пассажирского транспорта: в 2016 году выделялось 29,7 млн. рублей, а в 2017 году планируется потратить 1,5 млн. рублей, что почти в 19 раз меньше.

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Урезали в 2017 году и расходы на капитальный ремонт многоквартирных домов. В 2016 году в эту область руководством города выделялось 153,9 млн. рублей, а в 2017 году всего полмиллиона. То есть расходы на капремонт сократятся в 307 (!!!) раз.

Увеличились расходы на озеленение города: в 2016 году было 6,9 млн. рублей, в 2017 году уже 8,5 млн рублей. Статья расходов на санитарную уборку города также стала богаче почти в 1,5 раза: в 2016 году на неё выделялось 15,9 млн. рублей, а в 2017 году расходы решено увеличить до 22,7 млн. рублей.

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Исходя из «Бюджета для граждан муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2017 год», в сферу жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства поступлений из бюджета будет значительно меньше, чем в предыдущем году. Если суммировать показания по всем статьям в данной области в течении трёх лет, то в 2015 году на ЖКХ и капстроительство пошло 1,1 млрд рублей, в 2016 году — 477 млн. рублей, а в 2017 году всего 102,7 млн. рублей.

Выводы мы предлагаем сделать вас самим, уважаемые читатели.

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